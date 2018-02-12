Татарстанцев научат получать президентские гранты

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Казани 16 февраля состоится обучающий семинар Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций Татарстана на тему «Как получить грант Президента Российской Федерации на реализацию социального проекта?», сообщают организаторы.

Семинар состоится в Министерстве культуры РТ, его проведет директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

У представителей некоммерческих организаций будет возможность познакомиться с системой экспертизы проектов Фонда президентских грантов; разобраться в особенностях оценки проектов экспертами по критериям; узнать о возможности реализации проектов в малых городах и селах.

Также участники семинара получат знания и навыки по разработке социального проекта; ознакомятся с наиболее распространенными ошибками на примерах заявок конкурсов 2017 года; получат рекомендации по реализации проекта-победителя.

Для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальных районов Татарстана семинар будет транслироваться в режиме видеоконференцсвязи. Для участия в видеоконференцсвязи необходимо обратиться в отделы исполнительных комитетов районов.

Участие в семинаре бесплатное. Необходимо пройти быструю регистрацию по ссылке: https://goo.gl/9P9iex



Регистрация доступна до 15 февраля.