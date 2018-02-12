Мусульманское агентство знакомств открылось в Набережных Челнах

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах открылось агентство знакомств для мусульман. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управлении мусульман Татарстана.

Работает агентство в «Халяль-центре» Автограда. Обратиться туда может каждый желающий. Подходящую пару подбирают на основе анкет и по итогам собеседований.

Инициатором открытия службы знакомств стал один из местных предпринимателей. По его словам, проект должен помочь мусульманам создавать крепкие семьи.

В агентстве читают лекции о семейных ценностях, взаимных правах и обязанностях мужа и жены, родителей и детей.

Ознакомиться с проектом можно на сайте marhamatleyardam.com.