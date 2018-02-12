Все новости Татарстан Россия

Политика, Общество

Роскомнадзор проведет семинар об участии СМИ в выборах

12 февраля 2018, 23:56

Семинар в режиме видеоконференцсвязи состоится 20 февраля.
СМИ назвали причину возбуждения уголовного дела против пресс-секретаря Роскомнадзора
Роскомнадзор потребует от поисковых систем удалить Rutracker
В Казани будет временно прекращена трансляция ряда телеканалов
В Шемордане временно прекратится трансляция ряда телеканалов
ОАО «Мегафон» в Татарстане оштрафован на 30 тыс. рублей

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Казани, в Управлении Роскомнадзора по РТ, пройдет семинар на тему «Изменения законодательства в сфере массовых коммуникаций. Соблюдение средствами массовой информации законодательства о выборах», сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Семинар состоится 20 февраля. Его проведет Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу в режиме видеоконференцсвязи.

Чтобы принять участие в семинаре, необходимо отправить заявку на участие по электронной почте onsmi@gsnrt.ru с пометкой «вопросы для семинара 20.02.2018» до 16 февраля.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter