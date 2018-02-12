Эпидемия сифилиса захватила Словакию

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В городе Требишов и одноименном районе Словакии объявлена эпидемия сифилиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В настоящее время в Требишовском районе заболеваемость сифилисом в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии. В последнее время число больных тяжелой венерической болезнью увеличилось на 115 человек. Среди заболевших — представители многочисленного на востоке Словакии цыганского национального меньшинства», — цитирует агентство сообщение Роспотребнадзора.

Создан штаб по преодолению неблагополучной эпидемиологической ситуации, куда входят медики и представители властей. Им рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение.

Сифилис — хроническое системное венерическое инфекционное заболевание, которое поражает весь организм больного, включая кожу, слизистые оболочки, внутренние органы, кости, нервную систему.

Численность населения города Требишов — 22 тысячи человек, в одноименном районе проживают более 100 тысяч человек. Ромы, или цыгане, составляют 4,4 процента от общего числа жителей района.