(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Казани возобновится строительство двух домов в ЖК «Молодежный». Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы сообщил первый замруководителя исполкома города Азат Нигматзянов.

Два дома рассчитаны на 108 и 190 квартир соответственно. Также к сдаче готовится жилой блок «Г» в доме № 1 ЖК «МЧС». Строительные работы продолжаются на четырех объектах: это дом № 5 в ЖК «МЧС» на 102 квартиры; блок «А» дома № 2 в ЖК «МЧС»; первый этап жилого дома по ул. Фучика в ЖК «Царицынский бугор»; дом № 4 в ЖК «Симфония».

В Казани в прошлом году сдано пять проблемных домов и пять жилых блоков. Так, в квартале № 71А введен в эксплуатацию дом на 427 квартир, в ЖК «Солнечный город» – блок-секция № 4 на 136 квартир, дом по ул. Четаева на 128 квартир. В конце года сданы два объекта: дом № 1 в ЖК «Симфония» и дом № 3 в ЖК «Молодежный». В общей сложности дольщики в 2017 году получили ключи от 1360 квартир.

В 2016 году в Татарстане создан штаб для решения проблем обманутых дольщиков. За время работы штаба были решены проблемы по 14 домам.