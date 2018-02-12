В 2017 году рождаемость в Казани снизилась почти на 11 процентов

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). За прошлый год показатель рождаемости в Казани снизился на 10,9 процента по сравнению с 2016 годом. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани заявила начальник Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина.

Всего в прошлом году в городе зарегистрировано рождение около 21,9 тыс. детей. «Объективно снижение зарегистрированных рождений связано с резким снижением рождаемости в целом в стране в 90-х годах. Рожденные в те годы дети — сегодняшние родители», — заметила Римма Миннуллина.

Так, 45 процентов родившихся являются первенцами, а вторые, третьи и последующие родившиеся дети в совокупности составляют 55 процентов.