Обновленные штурмовики Су-25 стали неуязвимыми для зенитных ракет

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Самолеты-штурмовики Су-25СМ3 модернизировали и оснастили комплексом «Витебск», который может защитить их от ракетных ударов ПЗРК, пишет «Российская газета».

«Витебск» способен защитить самолеты от удара ракетами с тепловыми головками самонаведения типа «Игла» или «Стингер».

С помощью узконаправленного и модулированного излучения специальной сапфировой лампы для атакующей ракеты создается ложный образ цели, и она летит в пустое пространство. В мире такую технологию еще никто не довел до промышленного производства, говорится в сообщении издания.

Модификация повысила боевую эффективность самолета в сравнении с Су-25 почти в три раза.

Комплекс «Витебск» был ранее установлен на вертолетах Ка-52 и Ми-8 и доказал свою эффективность после того, как в 2016 году находящийся в Сирии Ми-8 был обстрелян из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) и остался целым.

Также Су-25СМ3 получили возможность вести воздушный бой и спутниковую навигацию ГЛОНАСС, с помощью которой смогут задавать конечную точку полета с точностью до 10 м и наносить удар по цели даже при плохой видимости.

Обновленный Су-25 может пролететь без дозаправки 1850 км.

Партия Су-25СМ3 уже готова заступить на вооружение ВКС России.