Казань вошла в пятерку самых популярных городов для поездок на День всех влюбленных

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Казань вошла в пятерку самых популярных городов для романтических поездок на День всех влюбленных, сообщает портал Tvil.ru.

Российский сервис аренды жилья составил соответствующий рейтинг по данным броней гостиниц и апартаментов с 13 на 15 февраля этого года.

В топ-10 городов России для отдыха на День святого Валентина вошли Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Екатеринбург, Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Калининград и Великий Новгород.

Проживание и питание на двоих в столице Татарстана обойдутся туристам менее чем в 3,5 тыс. рублей в сутки.

Дешевле всего будет отдых в Великом Новгороде (2,5 тыс. рублей в сутки), дороже всего – в Москве (4,5 тыс. рублей).