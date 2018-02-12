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Астрономы предсказали резкое охлаждение Солнца

12 февраля 2018, 08:44

Солнце станет более тусклым к середине XXI века, предупреждают ученые.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Солнце потускнеет и похолодеет к 2050 году, прогнозируют астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Phys.org.

Ученые считают, что эти изменения произойдут в результате «гранд-минимума» солнечной активности. Это такое периодическое событие, во время которого магнитное поле Солнца становится слабым, на нем образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета, говорится в публикации в Astrophysical Journal Letters.

Исследователи пронаблюдали за излучением схожих с Солнцем звезд на протяжении 20 лет и сделали вывод, что Солнце станет более тусклым к середине XXI века.


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