Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Цены на водку в 2018 году не вырастут

12 февраля 2018, 09:12

В Правительстве РФ рассматривают разные варианты регулирования цены на водку, например, привязка к инфляции или к уровню доходов россиян.
Сыктывкарских школьников доставили в реанимацию после Дня знаний
В Казани из оборота изъяли алкоголь с признаками фальсификации
В Татарстане забраковали 194 тыс. литров ввозного алкоголя
Финские медики считают, что образование продлевает жизнь
Вводится новый барьер для незаконных поставок алкоголя

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Правительство России не повысит минимальную розничную цену на водку в 2018 году, сообщил вице-премьер Александр Хлопонин в интервью «Российской газете».

«Пока мы не планируем повышать минимальную розничную цену, по этому году у нас не стоит такой задачи. В 2018 году МРЦ не будет повышена», — отметил Александр Хлопонин.

В Правительстве РФ рассматривают разные варианты регулирования цены на водку, например, привязка к инфляции или к уровню доходов россиян.

Минимальная цена за 0,5 л водки составляет 205 рублей, за 0,5 л коньяка — 371 рубль, говорится в сообщении издания.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter