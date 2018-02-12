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В Альметьевском районе при попытке потушить пожар пострадал хозяин дома

12 февраля 2018, 08:17 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Альметьевском районе при попытке потушить пожар пострадал хозяин дома Пожар вспыхнул в бревенчатом доме №10 по улице Новая в селе Аппаково.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе на пожаре в частном доме пострадал человек, сообщили ИА «Татар-тнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание случилось вчера утром в бревенчатом доме №10 по улице Новая в селе Аппаково.

На место отправились сотрудники ПСЧ №27, ПСЧ №64, пожарные из села Кузайкино, ДПО из поселка Молодежный…

На месте огнеборцев встретил хозяин дома. Он рассказал, что пытался самостоятельно тушить огонь, однако получил серьёзные ожоги в процессе. Из-под кровли валил дым, ее частично обрушил пожар.

Через 17 минут пожарные справились с горением. В результате пожара дом на площади 100 квадратных метров сгорел целиком. 40-летнего хозяина госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук.


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