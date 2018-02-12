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Российские военные испытали новую противоракету

12 февраля 2018, 07:42

В войсках ПВО-ПРО сейчас идет процесс модернизации, отметил Андрей Приходько.
В России успешно испытали противоракету
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Российские военные успешно испытали ракету системы ПРО на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане, пишет официальный печатный орган российского Минобороны газета «Красная звезда».

Модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью, сообщил заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько.

Система ПРО в качестве одной из важнейших оборонительных систем состоит на вооружении объединения противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Она должна защищать Москву от ударов средств воздушно-космического нападения, предупреждать о ракетном нападении и контролировать космическое пространство.

В войсках ПВО-ПРО сейчас идет процесс модернизации, отметил Приходько.


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