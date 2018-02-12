Российские военные испытали новую противоракету

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Российские военные успешно испытали ракету системы ПРО на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане, пишет официальный печатный орган российского Минобороны газета «Красная звезда».
Модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью, сообщил заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько.
Система ПРО в качестве одной из важнейших оборонительных систем состоит на вооружении объединения противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Она должна защищать Москву от ударов средств воздушно-космического нападения, предупреждать о ракетном нападении и контролировать космическое пространство.
В войсках ПВО-ПРО сейчас идет процесс модернизации, отметил Приходько.