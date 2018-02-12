В Правительстве задумались о переносе школьных каникул ради горнолыжного спорта

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Правительстве России задумались о переносе школьных каникул для развития горнолыжного туризма на Северном Кавказе, пишет «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера России Александра Хлопонина.

По его словам, в Европе, «если нет, к примеру, снега в январе в Альпах, то государства переносят детские каникулы». Это помогает популяризировать горнолыжный спорт, считает Хлопонин.

В России такая гибкая система отсутствует, отметил он. Поэтому в Правительстве «подумывают над тем, чтобы сделать эксперимент».

«Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», — цитирует издание Хлопонина.

Окончательного решения по этому вопросу еще нет, отметил вице-премьер.