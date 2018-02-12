Пентагон: Россия в Сирии мешает победить ИГ*

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Минобороны США уверены, что военное присутствие России в Сирии мешает проводить операции коалиции против ИГ*. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на отчет генерального инспектората Пентагона.

В отчете упоминается об «опасных маневрах» российских самолетов рядом с американскими, из-за чего увеличивался «риск непреднамеренных перестрелок».

«Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ*. Российские самолеты, как и прежде, совершали опасные маневры вблизи американских», — считают в американском оборонном ведомстве.

Также в Пентагоне убеждены, что руководство России «не раз с убежденностью заявляло о том, что война против ИГ*, по сути, завершена, а потому США и их союзники должны покинуть» Сирию.

«В этой связи не исключено, что в предстоящем году на силы коалиции будет оказываться повышенное давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться их ухода из Сирии», — говорится в документе.

*ИГ — террористическая организация, запрещенная в России