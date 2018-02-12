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Культура

День татарской культуры «Москва татарская. Город добрых соседей» состоится в столице РФ

12 февраля 2018, 06:16

На сцену выйдут участники шоу «Голос. Дети» Марьям Салахова и Диана Мамедова, ансамбль народного танца «Ильдан», группа «Шурале», DJ Радик и другие.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Московском Дворце пионеров пройдет День татарской культуры «Москва татарская. Город добрых соседей», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Мероприятие состоится 17 февраля в рамках фестиваля национальных культур России «Мой дом – Москва».
В фойе Дворца пионеров будет работать экспозиция музея Татарского культурного центра Москвы и личного фонда заслуженного работника культуры РТ Замзамии Сахабутдиновой.

Для гостей будут представлены национальные костюмы, картины и элементы декоративно-прикладного творчества, литературная гостиная, а также выставка рисунков.

На главной сцене состоится большой концерт татарской эстрады при участии заслуженной артистки России и Татарстана Наили Фатеховой, заслуженной артистки РТ Розы Хабибуллиной, ансамбля «Медина». Также на сцену выйдут участники шоу «Голос. Дети» Марьям Салахова и Диана Мамедова, ансамбль народного танца «Ильдан», группа «Шурале», DJ Радик и другие.

Ведущими программы станут заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, пятикратная чемпионка мира Анися Ольхова, Зухра Абдюханова и Ильяс Хусаинов.


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