День татарской культуры «Москва татарская. Город добрых соседей» состоится в столице РФ

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Московском Дворце пионеров пройдет День татарской культуры «Москва татарская. Город добрых соседей», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Мероприятие состоится 17 февраля в рамках фестиваля национальных культур России «Мой дом – Москва».
В фойе Дворца пионеров будет работать экспозиция музея Татарского культурного центра Москвы и личного фонда заслуженного работника культуры РТ Замзамии Сахабутдиновой.
Для гостей будут представлены национальные костюмы, картины и элементы декоративно-прикладного творчества, литературная гостиная, а также выставка рисунков.
На главной сцене состоится большой концерт татарской эстрады при участии заслуженной артистки России и Татарстана Наили Фатеховой, заслуженной артистки РТ Розы Хабибуллиной, ансамбля «Медина». Также на сцену выйдут участники шоу «Голос. Дети» Марьям Салахова и Диана Мамедова, ансамбль народного танца «Ильдан», группа «Шурале», DJ Радик и другие.
Ведущими программы станут заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, пятикратная чемпионка мира Анися Ольхова, Зухра Абдюханова и Ильяс Хусаинов.