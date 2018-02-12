В Музее естественной истории отметят Международный день родного языка

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Музее естественной истории Татарстана Музея-заповедника «Казанский Кремль» отметят Международный день родного языка, сообщает пресс-служба музея.

21 февраля в лекционном зале музея состоится интерактивное занятие по книге Виталия Бианки «Репортаж со стадиона "Жукамо"». Впервые эта книга была издана в 1957 году. Книга содержит красочные иллюстрации Елены Нецкой, а благодаря легкому слогу Виталия Бианки это произведение стало любимым у многих поколений советской детворы.

Сотрудники музея подготовили много интересных фактов о жуках. Маленькие посетители музея смогут увидеть коллекцию настоящих жуков, законсервированных в синтетической смоле. Детям предоставят микроскоп для детального изучения этих насекомых.

