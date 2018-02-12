Элвин Грей выступит на фестивале «Нурлы Казаным» в столице Татарстана

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Казани состоится большой фестиваль-концерт «Нурлы Казаным», посвященный столице Татарстана, в котором примет участие Элвин Грей. Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

Фестиваль пройдет 21 октября. Помимо Элвина Грея в концертной программе примут участие заслуженные артисты Татарстана Габдельфат Сафин, Расим Низамов, Ильсаф, Айдар Галимов, а также популярные звезды Азат Абитов, Ландыш Нигматзянова и много новых талантливых певцов.

Организаторами фестиваля стали поэтессы и авторы песен Гульнур Галимова и Гульнара Гайнутдинова. Впервые на большой сцене прозвучат песни, посвященные Казани: «Шэхри Казан гимны», «Казаным», «Казан кичлэре» и другие композиции о столице Татарстана.

В концертной программе будут исполнены песни на слова Гульнур Галимовой и на музыку автора-композитора Ирека Габдрахманова.