В «Смене» состоится премьера моноспектакля «Разговор о другом»

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Центр современной культуры «Смена» представит премьеру моноспектакля «Разговор о другом», сообщает пресс-служба центра.

Режиссером спектакля выступил Артем Устинов, автором и исполнителем – Константин Потапов. Музыку написал Иван Шведов. Премьера состоится 19 февраля.

По сюжету постановки мужчина, терзаемый противоречиями, входит в лифт и застревает между этажами. Пытаясь выбраться, герой разделяется на двух персонажей: либерала и патриота, правого и левого, традиционалиста и хипстера.

Персонажи спорят внутри одного человека о самых разных темах. Каждый новый вопрос заставляет падать лифт на этаж вниз. Пытаясь убедить друг друга, персонажи прибегают к самым разным жанрам: стендап-монолог, монолог-проповедь, жесткий рэп-баттл. Но договориться они не могут.