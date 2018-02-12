Казань вошла в тройку городов-миллионников с самой низкой арендой загородного жилья

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). По итогам 2017 года Казань заняла третье место среди 15 российских городов-миллионников с самыми низкими ценами на краткосрочную аренду загородного жилья. К такому выводу пришли аналитики сайта объявлений «Avito Недвижимость».

По данным специалистов, за год средняя ставка посуточной аренды загородного жилья в Казани снизилась на 4,8 процента. И если в декабре 2016 года снять дом или коттедж можно было за 6800 рублей в сутки, то в декабре 2017-го – уже за 6472 рубля.

Цены на посуточную аренду загородных апартаментов в среднем по стране снизились еще значительнее – на 14,1 процента. Максимальными цены были в период новогодних праздников – как в январе 2016-го, так и 2017 года.

Самой дорогостоящей аренда загородной недвижимости ожидаемо была в Московском регионе. В Подмосковье цена выросла на 7,8 процента, составив в декабре 2017 года 16 тыс. рублей. При этом наиболее значительный скачок цен отмечался в Санкт-Петербурге – на 14,4 процента (10,9 тыс. рублей). Город составил тройку лидеров по максимальным ставкам посуточной аренды домов и коттеджей. Сюда же попал и Новосибирск, где цены поднялись на 9 процентов.

Однако в большинстве городов стоимость посуточной аренды загородного жилья заметно снизилась. Ощутимее всего – на 31,2 процента – в Ростове-на-Дону (5,8 тыс. рублей в сутки), Воронеже – на 23,9 процента, Челябинске и Красноярске – на 12,8 и 12,3 процента соответственно.

Самыми низкими в городах-миллионниках цены посуточной аренды оказались в Уфе (5,9 тыс. рублей) и Ростове-на-Дону (5,8 тыс. руб.).