В Москве в день рождения Мусы Джалиля почтут память поэта-героя

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В день рождения Мусы Джалиля, 15 февраля, в Москве пройдет церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою. В событии примет участие дочь поэта – Чулпан Залилова, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Монумент Герою Советского Союза Мусе Джалилю в Москве был открыт в 2012 году.

Муса Джалиль (Залилов) родился 2 (15) февраля 1906 года в деревне Мустафино Оренбургской области. Учился в духовной мусульманской школе «Хусаиния» в Оренбурге. В 1919 году он стал комсомольцем, в 1925 году вышел из печати его первый стихотворный сборник «Мы идем».

В 1927 году Джалиль стал москвичом, в 1929 году вышел из печати второй сборник «Товарищи». Муса Джалиль учился в Московском государственном университете, на литературном факультете.

С 1935 года Джалиль заведовал литературной частью татарской студии, образованной при Московской государственной консерватории им. Чайковского. В 1938 году открылся Казанский оперный театр, и он писал оперные либретто для этого театра – «Алтынчэч» (Золотоволосая) и «Девушка-рыбачка».

В 1939 году Джалиль возглавил правление Союза писателей Татарии. С началом Великой Отечественной войны поэт ушел на фронт, в 1942 году попал в плен. Находясь в тюрьме, он продолжал писать стихи, которые вошли в цикл «Моабитские тетради» (они были вынесены на свободу его сокамерниками и в 1957 году удостоены Ленинской премии). Муса Джалиль был казнен 25 августа 1944 года в Берлине.