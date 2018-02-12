В 2017 году на восстановление освещения в селах РТ выделили 225 млн рублей

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). На республиканскую программу восстановления уличного освещения в сельских населенных пунктах в 2017 году выделили 225 млн рублей. Программа стартовала в 2014 году. За это время специалисты обновили 46 191 светильник, установили 1726 щитов и провели 1289 км самонесущего изолированного провода (СИП). Общее финансирование составило 900 млн рублей.

В этом году на программу выделили 225 млн рублей. В течение года специалисты модернизировали 10,8 тыс. уличных светильников в татарстанских селах, установили 289 щитов и протянули 323 км СИП.

В 2018 году финансирование программы сохранится на прежнем уровне, отметили в Минстрое республики.

Модернизированные уличные светильники экономят потребление электричества. Срок работы таких светильников существенно выше обычных ламповых фонарей.