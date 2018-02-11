В «Штабе» предложили сделать донорскую базу для помощи бездетным мусульманкам

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Рамис Латыпов). На заседании движения московских татар в «Штабе» обсудили проблему создания банка спермы мусульманских мужчин, чтобы таким образом помочь бездетным мусульманкам, изъявившим желание забеременеть методом ЭКО. Об этом корреспонденту агентства «Татар-информ» сообщил руководитель «Штаба» Рустем Ямалеев.

По его словам, на встречу в «Штаб» были приглашены врачи и студенты медицинских вузов. Свое мнение высказал и заместитель главного врача клиники ЭКО. В заседании участвовали и незамужние женщины старше 35 лет.

«Женщины подняли очень важный вопрос – проблему искусственного оплодотворения. Они говорили о необходимости создания банка спермы мусульманских мужчин для мусульманок, не имеющих возможности забеременеть. Чтобы все было совершено по канонам, и хазрат мог читать дуа», – объяснил Рустем Ямалеев.

По мнению руководителя «Штаба», такая база будет востребована среди замужних женщин, не имеющих возможности забеременеть естественным путем, и незамужних одиноких женщин, желающих иметь детей. Рустем Ямалеев заявил, что предложение вызвало немало споров. Половина участников заседания посчитала, что такие действия не разрешены в исламе. Другая половина старалась доказать, что такая база нужна женщинам, желающим родить детей от непьющих, здоровых мужчин.

Рустем Ямалеев отметил, что сторонам договориться не удалось, поэтому принято решение посвятить этой теме еще одно заседание, на которое будут приглашены и религиозные деятели, и специалисты по ЭКО.

«Будем думать, как можно решить эту проблему и каким образом хазрат при этом будет читать дуа», – сказал он.

«Мы говорили о создании базы мусульманских мужчин, но по той простой причине, что на наши заседания ходят татары, конечно, в первую очередь мы имели в виду татар», – сказал Рустем Ямалеев.