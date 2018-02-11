(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). 23, 24, 25 марта в Омске пройдут Дни татарской культуры. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Об этом сообщается на сайте региональной татарской национально-культурной автономии Омской области.

Организаторами Дней татарской культуры выступят Центр развития деловых и культурных связей «Татарстан – Омск», татарская национально-культурная автономия Омской области «Мэдэният» и татарский культурный центр «Заман». Программа рассчитана на три дня.

23 марта в «Конгресс-холле» пройдут учебные курсы для молодежи и руководителей культурных центров, круглые столы, встречи и диспуты. А 24 марта здесь же запланированы тематические выставки, ярмарка традиционных национальных ремесел, показ кинофильма и национальные игры. В этот же день пройдут конкурсы «Татар кызы» и «Татар егете».

В заключительный день – 25 марта – во Дворце имени А. М. Малунцева в Омске состоится акция «Чак-чак PARTY», награждение победителей и гала-концерт с участием популярной группы из Татарстана «Казан егетлэре».