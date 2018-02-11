Все новости Татарстан Россия

Общество

Сколько осталось до исчезновения, о котором написал Исхаки, можно узнать в Интернете

11 февраля 2018, 22:00

Сколько осталось до исчезновения, о котором написал Исхаки, можно узнать в Интернете В социальных сетях заработал «Инкыйраз-таймер» – так называется новый проект татарского программиста, автора национальных проектов Ильдара Аюпова.
Африканским грифам грозит полное исчезновение
В цифровом мире языки стран Балтии могут исчезнуть
Британский миллионер, удостоенный рыцарского титула, пропал без вести
Известному журналисту Гали Агишеву – 90 лет
В Татарстане стартовал конкурс, посвященный 130-летию со дня рождения Г.Исхаки

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). «Инкыйраз-таймер» – так называется новый проект Ильдара Аюпова, который заработал недавно в Интернете. Проект разработан на основе произведения Гаяза Исхаки «Исчезновение через 200 лет». В настоящее время по ссылке http://teorius.ru/timer/ можно зайти и увидеть, что до дня Инкыйраз осталось 85 лет 10 месяцев и несколько часов.

Классик татарской литературы Гаяз Исхаки, переживая за будущее татарского народа в 2002 году, написал произведение «Исчезновение через 200 лет».

Таймер восприняли по-разному. «Супруга Айгуль сказала, что страшно. Вчера в “Акыл фабрикасы” подошел человек и прокричал в лицо, что я программирую людей», – рассказал Ильдар Аюпов корреспонденту ИА «Татар-информ».

Автор отмечает, что проект придуман шутки ради, скорее, чтобы шутка заставила людей задуматься. Сам Аюпов в исчезновение не верит.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter