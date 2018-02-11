Сколько осталось до исчезновения, о котором написал Исхаки, можно узнать в Интернете

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). «Инкыйраз-таймер» – так называется новый проект Ильдара Аюпова, который заработал недавно в Интернете. Проект разработан на основе произведения Гаяза Исхаки «Исчезновение через 200 лет». В настоящее время по ссылке http://teorius.ru/timer/ можно зайти и увидеть, что до дня Инкыйраз осталось 85 лет 10 месяцев и несколько часов.

Классик татарской литературы Гаяз Исхаки, переживая за будущее татарского народа в 2002 году, написал произведение «Исчезновение через 200 лет».

Таймер восприняли по-разному. «Супруга Айгуль сказала, что страшно. Вчера в “Акыл фабрикасы” подошел человек и прокричал в лицо, что я программирую людей», – рассказал Ильдар Аюпов корреспонденту ИА «Татар-информ».

Автор отмечает, что проект придуман шутки ради, скорее, чтобы шутка заставила людей задуматься. Сам Аюпов в исчезновение не верит.