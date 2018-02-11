Певец Михаил Светлов признался, что для него значит Казань

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня оперный певец Михаил Светлов встретился в Доме актера им. М. Салимжанова с казанскими почитателями классической музыки. На последней из серии встреч «Маска и душа», которые проходят параллельно с Шаляпинским фестивалем, бас рассказал, почему Казань считает святыней.

Бас Михаил Светлов окончил Московскую консерваторию, а оперную карьеру начал сразу с Большого театра. Правда, пришел туда сначала практикантом, но в достаточно раннем для оперного певца возрасте – в 23 года. Пригласила его попробовать свои силы на главной оперной сцене страны Елена Архипова. Сейчас Светлов выступает по всему миру, но живет и работает в США.

«Я делю свою жизнь на два периода. Первый – советское время, работа в Большом театре, гастроли с ним. Потом наступили 90-е – полный провал, в творчестве, карьере. Во всем. Нам, певцам, было легче, чем актерам. Тем вообще приходилось водку в ларьках продавать. Уже позже меня пригласили работать за границу, давали такие партии, которые не предложили бы здесь еще долгие годы», – поделился воспоминаниями певец.

Он подчеркнул, что об эмиграции речи не идет. Просто он, как и многие его коллеги, уехал работать. Соответственно, и живет в Соединенных Штатах, где работает в «Метрополитен-Опера».

В этом году Михаил Светлов приехал на Шаляпинский фестиваль в юбилейный, 20-й, раз. 13 февраля, в 145-й день рождения Шаляпина, он исполнит роль Бориса Годунова в одноименной опере Модеста Мусоргского. «В этой опере я исполнил все басовые партии, а Казань я считаю святыней. Ведь именно здесь родился тот, кто сегодня считается одним из трех величайших исполнителей XX века, наряду с Энрико Карузо и Марией Каллас», – поделился бас.

Сегодня в его репертуаре партии на 11 языках. Сам Светлов называет себя «первооткрывателем».

Так, он первым из российских басов выступил в Новой Зеландии. В Мексике он покорил местных жителей исполнением песни «Бесаме мучо», сказав им, что в России эту мелодию знают практически все. Совсем недавно в США состоялась премьера оперы «Скрипка Ротшильда» Вениамина Флейшмана. В нашей стране эту оперу знают мало, так как она часто попадала под запрет властей. Это единственное произведение ученика Шостаковича. Более того, опера была не завершена Флейшманом, так как он отправился на фронт и погиб в первые дни Великой Отечественной войны. Дописывал ее Шостакович.

Многих казанских зрителей тоже ждало открытие от Светлова. Певец рассказал о том, где именно, по задумке Имре Кальмана, происходит действие оперетты «Принцесса цирка». «Если копнуть глубже, много интересного можно узнать. На самом деле, события разворачиваются в Санкт-Петербурге, а мистер Икс – ни кто иной, как дворянин, бывший гусар, влюбившийся в великую княжну», – открыл секрет Михаил Светлов.

