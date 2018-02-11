Житель Сочи за несколько дней до катастрофы Ан-148 передумал лететь в Орск

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Стечение обстоятельств заставило жителя Сочи, уроженца Орска, Максима Коломейцева сдать билеты на самолет Ан-148, который упал в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он собирался с подругой отправиться домой из Москвы, чтобы отметить сегодня день рождения и купить машину, однако автомобиль не успели вовремя доставить в город, поэтому от планов пришлось отказаться и сдать купленные заранее билеты.

Это уже не первый случай, когда мужчине везет, и он либо не успевает, либо отказывается от поездок, которые могли грозить ему смертью, добавил Коломейцев.

Перевозивший из столицы России в Орск 65 пассажиров и шесть членов экипажа самолет разбился сегодня сразу после вылета из «Домодедова». Выжить никому не удалось.