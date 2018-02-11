Скончался руководитель «Татмелиорации» Анвар Залаков

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). После продолжительной болезни на 69-м году жизни скончался гендиректор трастовой компании ОАО «Татмелиорация» Анвар Залаков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор «Татмелиоводхоза», долгое время работавший с Залаковым, Марс Хисматуллин.

Анвар Залаков родился 2 января 1949 года в деревне Тат. Волчья Чистопольского района Татарской АССР. После окончания Казанского сельскохозяйственного института в 1979 году работал мастером производственного обучения СПТУ-9 Арского района. Отслужил в армии. С 1971 по 1989 год являлся заместителем управляющего Алькеевским районным объединением сельхозтехники, начальником Юхмачинского ПМК-8 треста «Татмелиоводстрой». С 1989 по 1991 год работал председателем «Алькеевоагропромхимии» Алькеевского района, в 1991 – 1995 гг. руководил холдинговой компанией «Татсельхозтехника».

С 1995 по 1999 год возглавлял администрацию Сармановского района. Генеральным директором ОАО «ТК “Татмелиорация”» работал с августа 1999 года.

Является заслуженным работником сельского хозяйства ТАССР, ветераном труда, награжден орденами «Знак Почета», Дружбы, Золотой медалью ВДНХ СССР, Почетной грамотой РТ. Был женат, оставил трех дочерей.

Анвара Залакова по его завещанию похоронят в родной деревне Тат. Волчья.