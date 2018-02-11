Спицов сломал лыжу на старте гонки

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). У финишировавшего четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане россиянина Дениса Спицова сломалась лыжа на старте гонки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сломанным оказался кончик лыжи, и 15-километровое расстояние пришлось бежать в таком виде. При этом спортсмен выразил удовлетворение гонкой в целом, которая, по словам Спицова, «прошла прекрасно».

«Я в принципе доволен, что смог вернуться в группу лидеров после классики, после стартового падения. И пока, может, не осознал, что четвертое место самое обидное и досадное», – отметил спортсмен.