Мамадыш принял региональный финал «Золотой шайбы»

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Мамадыш принял региональный финал всероссийского турнира детско-юношеского хоккея «Золотая шайба». Борьба велась в средней возрастной группе, сообщает аппарат главного федерального инспектора по РТ.

На лед вышли команды «Олимп» из Мамадыша и «Пестрецы» из одноименного села. В итоге сильнее оказались хозяева, обыгравшие соперников со счетом 6:2. Им предстоит представлять Татарстан на всероссийском этапе.

«Золотая шайба» организуется ежегодно и делится на муниципальный, региональный и всероссийский этапы.

Финал этого года состоится в городе Дмитрове Московской области.