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Мамадыш принял региональный финал «Золотой шайбы»

11 февраля 2018, 20:58 , Фото: аппарат главного федерального инспектора по РТ

Мамадыш принял региональный финал «Золотой шайбы» «Золотая шайба» организуется ежегодно и делится на муниципальный, региональный и всероссийский этапы.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Мамадыш принял региональный финал всероссийского турнира детско-юношеского хоккея «Золотая шайба». Борьба велась в средней возрастной группе, сообщает аппарат главного федерального инспектора по РТ.

На лед вышли команды «Олимп» из Мамадыша и «Пестрецы» из одноименного села. В итоге сильнее оказались хозяева, обыгравшие соперников со счетом 6:2. Им предстоит представлять Татарстан на всероссийском этапе.

«Золотая шайба» организуется ежегодно и делится на муниципальный, региональный и всероссийский этапы.

Финал этого года состоится в городе Дмитрове Московской области.


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