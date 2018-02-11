Гран-при Кипра-2018 принес татарстанским стрелкам 11 медалей

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Гран-при Кипра 2018 года по стендовой стрельбе, который завершился в Никосии, принес татарстанским спортсменам 11 медалей. Об этом сообщает пресс-атташе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Ольга Камардина.

В копилке татарстанцев оказалось шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали.

На высшую ступень пьедестала почета в трапе дважды поднялась Екатерина Рабая, ставшая лучшей как в составе женской команды, так и в миксте; Николай Теплый, Альбина Шакирова и Алина Фазылзянова выиграли «золото» в командном ските, а Зиля Батыршина победила в юниорском турнире на круглом стенде.

Турнир в Никосии получился самым массовым за последние пять лет – в нем приняли участие более 400 стрелков из 25 стран мира.