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Гран-при Кипра-2018 принес татарстанским стрелкам 11 медалей

11 февраля 2018, 20:46 , Фото: Федерация пулевой и стендовой стрельбы РТ

Гран-при Кипра-2018 принес татарстанским стрелкам 11 медалей Турнир в Никосии получился самым массовым за последние пять лет.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Гран-при Кипра 2018 года по стендовой стрельбе, который завершился в Никосии, принес татарстанским спортсменам 11 медалей. Об этом сообщает пресс-атташе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Ольга Камардина.

В копилке татарстанцев оказалось шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали.

На высшую ступень пьедестала почета в трапе дважды поднялась Екатерина Рабая, ставшая лучшей как в составе женской команды, так и в миксте; Николай Теплый, Альбина Шакирова и Алина Фазылзянова выиграли «золото» в командном ските, а Зиля Батыршина победила в юниорском турнире на круглом стенде.

Турнир в Никосии получился самым массовым за последние пять лет – в нем приняли участие более 400 стрелков из 25 стран мира.


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