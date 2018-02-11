Исландский композитор Йохан Йоханнссон умер на 49-м году жизни

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Известный исландский композитор Йохан Йоханнссон скончался в Берлине, ему было 48 лет, сообщает РИА «Новости».

Причина смерти Йоханнссона не уточняется.

Композитор является обладателем «Золотого глобуса». Также он был номинирован на престижные премии «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга».

Йохан Йоханнссон написал музыкальные композиции для кинолент «Прибытие», «Убийца» и «Пленницы». Музыкант начал работать в качестве композитора с 2000 года и стал популярным благодаря фильму Дени Вильнева «Пленницы».

Также Йохан Йоханнссон работал над звуковым ландшафтом к фильму «Бегущий по лезвию 2049». Его последней работой стал саундтрек к фильму «Мария Магдалина» с Руни Марой и Хоакином Фениксом.

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