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«Почта России» опровергла возможность столкновения Ан-148 со своим вертолетом

11 февраля 2018, 19:35

В распоряжении компании находится два самолета Ту-204 С.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). «Почта России» опровергла информацию, что могла быть замешана в крушении пассажирского судна Ан-148 в Подмосковье, сообщает «Интерфакс».

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что самолет, следовавший рейсом Москва – Орск, мог столкнуться с вертолетом «Почты России». Рядом с местом крушения были обнаружены обломки второго воздушного судна и мешок с почтовой корреспонденцией весом 20 кг.

Пресс-служба почты опровергла данную информацию, заявив, что в ее авиапарке нет вертолетов: в распоряжении компании находится два самолета Ту-204 С.

Крушение Ан-148 произошло сегодня, 11 февраля. После вылета из «Домодедова» лайнер сразу же пропал с радаров. На борту находился 71 человек – выжить не удалось никому.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

 


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