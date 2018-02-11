«Почта России» опровергла возможность столкновения Ан-148 со своим вертолетом

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). «Почта России» опровергла информацию, что могла быть замешана в крушении пассажирского судна Ан-148 в Подмосковье, сообщает «Интерфакс».



Ранее в ряде СМИ появилась информация, что самолет, следовавший рейсом Москва – Орск, мог столкнуться с вертолетом «Почты России». Рядом с местом крушения были обнаружены обломки второго воздушного судна и мешок с почтовой корреспонденцией весом 20 кг.



Пресс-служба почты опровергла данную информацию, заявив, что в ее авиапарке нет вертолетов: в распоряжении компании находится два самолета Ту-204 С.



Крушение Ан-148 произошло сегодня, 11 февраля. После вылета из «Домодедова» лайнер сразу же пропал с радаров. На борту находился 71 человек – выжить не удалось никому.



Ранее Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.