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Казанбашскую школу закрыли на четыре дня

11 февраля 2018, 18:44

Все отравившиеся в школе Арского района находятся в стабильном состоянии средней тяжести.
В Удмуртии на 3 месяца закрыли столовую, в которой отравились дети
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Казанбашскую школу в связи с массовым отравлением детей закрыли на четыре дня. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания Комиссии РТ по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Школа будет отдыхать за счет весенних каникул.

Главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина предложила проверить все школьные столовые районов Татарстана после инцидента в Арском районе.


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