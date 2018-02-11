Казанбашскую школу закрыли на четыре дня

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Казанбашскую школу в связи с массовым отравлением детей закрыли на четыре дня. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания Комиссии РТ по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Школа будет отдыхать за счет весенних каникул.

Главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина предложила проверить все школьные столовые районов Татарстана после инцидента в Арском районе.