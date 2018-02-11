Фото: В Челнах на федеральной трассе замечен тягач с артиллерийской пушкой

(Набережные Челны, 11 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах на федеральной трассе был замечен тягач, перевозящий артиллерийскую пушку, сообщают пользователи социальных сетей.

На первой дороге автомобилисты запечатлели на фото тягач, который перевозил пушку. На снимках пользователи узнали советскую 152-миллиметровую буксируемую пушку 2А36 «Гиацинт-Б», которая относится к крупнокалиберной артиллерии.

Челнинцы предположили, что пушка прибыла для проведения ремонта в одном из местных предприятий. По другой версии, ей суждено стать еще одним историческим экспонатом, которых в последнее время в городе немало.

Напомним, у мемориального комплекса «Родина-мать» установлены две демилитаризованные машины: БТР-70, БМП-1 и гаубица М-30-1. В парке «Победа» стоит целая композиция из боевой техники, в число которой входит танк Т-34.