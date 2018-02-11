«Ак Барс» в Альметьевске обыграл «Нефтяник»

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном контрольном матче в олимпийском антракте чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» в Альметьевске победил «Нефтяник» со счетом 4:1, но победную шайбу гости сумели забросить только в третьем периоде.

По ставшей в последние годы традиции казанцы провели товарищеский матч в штаб-квартире своего генерального спонсора ОАО «Татнефть». Тесные хоккейные связи двух команд начались еще в 60-х гг. прошлого века и не ослабели до сих пор, продолжая взаимовыгодный обмен игроками. Например, форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов является воспитанником «Нефтяника». Отметим, что хозяева вели прямую трансляцию игры на своем клубном сайте. Сам матч был благотворительным. После двух периодов организаторы сообщили о 218 тыс. 900 рублях, собранных на доброе дело во Дворце спорта «Юбилейный», – школе-интернату для детей с ограниченными возможностями.

Невзирая на разницу в классе («Ак Барс» – лидер Восточной конференции КХЛ, «Нефтяник» идет третьим в ВХЛ), хозяева дали бой именитому сопернику. Напомним, что главным тренером альметьевцев является чемпион России 1998 года в составе «Ак Барса» Ильнур Гизатуллин, немало в прошлом веке поиграл в тогдашнем альметьевском «Спутнике» тренер вратарей казанцев Сергей Абрамов.

В первом периоде, особенно в его дебюте, хозяева создали немало проблем обороне гостей. Молодые игроки «Нефтяника» получили редкую возможность показать себя гуру отечественного тренерского цеха Зинэтуле Билялетдинову, проявить свое мастерство и желание. Но несмотря на немалое количество голевых моментов, в первом периоде ни одной из команд так и не удалось забросить шайбу, 0:0. Но уже в начале второй трети матча «Нефтяник» смог забить свою шайбу первым, сделал это хорошим кистевым броском с близкого расстояния Александр Чиглинцев 1:0. Уязвленные «барсы» недолго находились в роли догоняющих. Минут через пять Данис Зарипов восстановил равенство в счете, 1:1.

Именитые гости смогли впервые выйти вперед только в начале заключительной трети матча после меткого броска Александра Бурмистрова, 1:2. А в середине периода убежавший один на один Антон Глинкин точным броском сделал счет 1:3. Точку же в матче поставил Дмитрий Обухов, 1:4.

Взяли верх гости и в символической послематчевой серии буллитов, решающий бросок нанес Альберт Яруллин, к слову, начинавший играть в хоккей в Альметьевске.

Еще три контрольных поединка «Ак Барс» сыграет в Москве: 20 февраля – с «Динамо», 21 и 23 февраля – с ЦСКА.

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Ак Барс» (Казань) – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3).

Шайбы забросили: Чиглинцев (23) – Зарипов (28), Бурмистров (42), Глинкин (49), Обухов (59). Штраф: 2-2.

«Ак Барс»: Шарыченков. Сидоров – Лямкин, Глинкин – Попов – Азеведо; Токранов – Яруллин, Лукоянов – Потапов – Глухов; Марков – Манухов, Галиев – Ткачев – Зарипов; Фаткуллин, Косов – Свитов – Бурмистров, Обухов.