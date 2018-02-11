Фестиваль «Кыш Батыр» в Болгаре собрал 300 участников

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Болгаре впервые прошел зимний спортивно-исторический фестиваль «Кыш Батыр», участниками которого стали более трехсот человек, пишет газета «Новая жизнь».

В фестивале участвовали любители лыжных гонок из Зеленодольска, Нижнекамска, Набережных Челнов, Бугульминского и Спасского районов РТ. Трасса составила полтора километра.

В первой и второй части спортсмены соревновались в номинациях «Современные лыжи» и «Исторические лыжи». В исторической части участники забега выходили на старт на деревянных охотничьих лыжах и в исторических костюмах средневековой эпохи. Также участники стреляли из средневекового лука, метали боевой топор и копье.

На фестивале работала историческая площадка, где происходили бои и были представлены снаряжение и оружие средневековых воинов.

По итогам фестиваля первые места заняли Сокольская средняя школа Бугульминского района, Спасский техникум отраслевых технологий, Совет и исполнительный комитет района.

Юным Кыш Батыром фестиваля признан Равиль Кадыров, а абсолютным Кыш Батыром – Егор Плугин.

Всех победителей наградили дипломами, медалями, сувенирами, а чемпионы получили сертификаты на посещение музеев Болгарского музея-заповедника.