Фото: В Челнах при столкновении с трамваем серьезно пострадал автомобиль

(Набережные Челны, 11 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах при столкновении с трамваем серьезно пострадал легковой автомобиль, сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.



ДТП произошло 11 февраля на проспекте Мира в районе медгородка. По предположениям очевидцев, водитель автомобиля вырулил с местного проезда и попытался проехать через рельсы в тот момент, когда по ним двигался трамвай.

Пользователи социальных сетей удивляются весьма странному маневру автомобилиста, тем более он привел к серьезным последствиям: капот легковушки был просто смят. Пострадал и сам автомобилист. Об этом свидетельствует приехавшая на место происшествия скорая помощь. Однако о состоянии водителя никаких сведений пока нет.