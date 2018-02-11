В Альметьевске объявили имена победителей конкурса «Достижение года»

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске наградили победителей республиканского конкурса среди органов студенческого самоуправления «Достижение года-2017», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

В конкурсе участвовали студенты 87 учебных заведений – всего около 350 человек. Их судили 37 членов жюри в 12 номинациях. Лауреатами стали полсотни студентов.

В номинации «Студенческий проект года» первое место завоевали два проекта – «Город мастеров» и поисковый отряд «Память». Глава района Айрат Хайруллин, вручая награды, пожелал участникам много интересных идей и их успешной реализации.

В номинации «Студенческий отряд “Форпост”» победителем стал молодежный отряд Алексеевского аграрного колледжа. Студентка Казанского политехнического колледжа Фаина Гринь одержала победу в категории «Волонтер года».

В номинации «Студенческий творческий коллектив» финалистом стал вокальный ансамбль девушек «Ювента» Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа, а самая творческая личность учится в Казанском колледже технологии и дизайна.

Самым интеллектуальным признан студент Альметьевского политехнического техникума, в номинации «Спортсмен года» чемпионкой стала студентка Казанского педагогического колледжа.

Звание «Общественник года» досталось студентке Казанского педагогического колледжа. Гран-при «Студент года» завоевал Дамир Нургалиев из колледжа Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.