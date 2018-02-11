В Челнах автомобиль сбил девочку, которую бабушка переводила на красный свет

(Набережные Челны, 11 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах водитель легкового автомобиля сбил девочку, которую бабушка переводила через дорогу на красный сигнал светофора, сообщают пользователи соцсетей.

Очевидцы утверждают, что ДТП произошло 10 февраля, в первой половине дня, на перекрёстке Московского и Автозаводского проспектов. По предварительным данным, автомобиль шел на поворот на разрешенный свет светофора, когда на проезжую часть выскочили бабушка с внучкой, несмотря на то, что в это время для пешеходов горел красный свет светофора.

В результате ДТП пострадала девочка. По словам очевидцев, ее буквально пришлось вытаскивать из-под автомобиля. Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» увезла ее в больницу. О состоянии ребенка пока никаких сведений нет.