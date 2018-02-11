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Политика

Сирия отразила атаки Израиля с помощью легендарных советских истребителей

11 февраля 2018, 16:37

В основном «летучие лисицы» занимаются патрульными вылетами.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Атака авиации Израиля была отражена сирийцами с помощью легендарных советских истребителей МиГ-25ПД. Об этом сообщает «Вестник Мордовии».

В основном подобные воздушные суда занимаются патрульными вылетами, но в этот раз их задействовали для противостояния налетам Израиля.

По словам российского эксперта по сирийскому кризису Юрия Лямина, база последних оставшихся в летном состоянии Foxbat (МиГ-25ПД, «летучая лисица» – прим. Т-и) расположена в том районе, где израильская группа самолетов и наносила удар по предполагаемому пункту управления иранскими беспилотниками.

Операция израильских ВВС была проведена вчера. Ее называют крупнейшей с 1982 года. Она стала ответом на удар сирийской ПВО по истребителю АОИ F-16I Sufa, который упал на территории Израиля.


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