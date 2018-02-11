Кадыров рассказал о возвращении из Сирии чеченских военных полицейских

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Спустя полтора года службы в сирийском Алеппо чеченские военные полицейские вернулись на родину. Об этом сообщил на своей странице «Вконтакте» лидер Чечни Рамзан Кадыров.

На военных полицейских были возложены «исключительно ответственные задачи», отметил Кадыров.

Полицейские обеспечивали безопасность гражданских лиц, поддерживали общественный порядок, охраняли объекты Минобороны России, добавил глава Чеченской Республики.

«И они с честью справились со своими служебными обязанностями!» — написал глава Чечни.

В Грозном состоялся торжественный митинг в честь возвращения 393 сотрудников военной полиции из Сирийской Арабской Республики (САР).