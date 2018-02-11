Поклонники «Игры престолов» вычислили нового владельца Железного трона

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Фанаты сериала «Игра престолов» вычислили самого значимого персонажа, пишут «Известия».

Один из пользователей портала Reddit посмотрел все семь сезонов саги и с секундомером посчитал, кому из героев отведено больше времени на экране.

Он вычислил, что чаще остальных на экране появлялся Король Севера Джон Сноу — зрители видели его в общей сложности 338 минут (5,63 часа).

На втором месте Тирион Ланнистер, которому выделено лишь на одну минуту меньше.

В тройку победителей попала Матерь Драконов Дейнерис Таргариен, которая провела на экране 276 минут.

За лидерами списка идут Санса Старк (238), Серсея (236), Арья (224), Джейме (199), Сэм Тарли (143), «король френдзоны» Джорах Мормонт (142) и Теон Грейджой (136).

Так фанаты предположили, что Железный трон в сериале достанется Джону Сноу.

Ранее сообщалось, что создатели «Игры престолов» займутся съемками нового эпизода «Звездных войн».