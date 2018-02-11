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Экономика и финансы

Райффайзенбанк сообщил о сбое в работе

11 февраля 2018, 15:08

Сейчас делается все возможное для исправления ситуации, отметили в call-центре организации.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В работе Райффайзенбанка случился внутрибанковский сбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на call-центр организации.

«Произошел внутрибанковский сбой после обновления внутрибанковской системы — интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — цитирует агентство представителя банка. 

Сейчас делается все возможное для исправления ситуации, отметили в call-центре.


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