Райффайзенбанк сообщил о сбое в работе

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В работе Райффайзенбанка случился внутрибанковский сбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на call-центр организации.

«Произошел внутрибанковский сбой после обновления внутрибанковской системы — интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — цитирует агентство представителя банка.

Сейчас делается все возможное для исправления ситуации, отметили в call-центре.