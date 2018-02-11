(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура начала проверку по факту массового отравления школьников в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ЧП произошло в селе Казанбаш Арского района. Большая часть отравившихся детей - ученики одной и той же средней школы.

Прокуратура проверит качество продуктов и организацию питания в образовательном учреждении. Также особое внимание обратят на инвентарь для приготовления пищи, посуду в школьной столовой и проверят поставщиков продуктов.

По итогам проверки надзорными ведомствами будет дана оценка действиям должностных лиц. Если в ходе расследования прокуратура выявит нарушения, в отношении них будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Проверка находится на особом контроле прокуратуры республики.