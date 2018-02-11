Пригородный поезд «Ижевск — Нижнекамск» изменил график движения

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Пригородный «поезд выходного дня» сообщением «Ижевск — Нижнекамск» будет курсировать по новому графику, сообщается на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

Каждую пятницу состав отправляется из Ижевска, едет обратно в субботу. Каждую субботу поезд идет из Ижевска, а обратно из Нижнекамска в воскресенье.

С 16 февраля до 31 мая будет действовать новый график. На станции Набережные Челны поезд будет останавливаться в 19:56 — 19:58, на станции Круглое Поле — 20:14 — 20:16, прибытие в Нижнекамск в 21:09.