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Общество

Пригородный поезд «Ижевск — Нижнекамск» изменил график движения

11 февраля 2018, 14:54

Новый график будет действовать с 16 февраля до 31 мая.
Временно изменится расписание движения электрички из Ижевска в Нижнекамск
Изменилось расписание электрички Бирюли – Волжск
До Яранска продлевается маршрут пригородных поездов сообщением Йошкар-Ола – Табашино – Йошкар-Ола
Для пригородного поезда сообщением Казань – Волжск вводится дополнительная стоянка
У пригородного поезда сообщением Албаба – Арск появится дополнительная остановка

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Пригородный «поезд выходного дня» сообщением «Ижевск — Нижнекамск» будет курсировать по новому графику, сообщается на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

Каждую пятницу состав отправляется из Ижевска, едет обратно в субботу. Каждую субботу поезд идет из Ижевска, а обратно из Нижнекамска в воскресенье.

С 16 февраля до 31 мая будет действовать новый график. На станции Набережные Челны поезд будет останавливаться в 19:56 — 19:58, на станции Круглое Поле —  20:14 — 20:16, прибытие в Нижнекамск в 21:09.


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