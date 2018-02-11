Названа причина отмены пуска «Союза-2.1а» с Байконура

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» в расчетное время 11 февраля был отменен по той же причине, по которой был перенесен пуск «Прогресса МС-07» 12 октября прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Бортовая цифровая вычислительная машина (ЦВМ) передала точно такие же данные, как в прошлый раз, видимо, причина в неполадках с ЦВМ», — цитирует агентство представителя отрасли.

Ранее стало известно, что пуск ракеты перенесен на резервную дату 13 февраля.

Старт состоится в 11.13 по московскому времени, а стыковка с Международной космической станцией — 15 февраля в 13.45 мск, сообщил источник.