(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В США мужчина убил четверых человек и покончил жизнь самоубийством, сообщает «РИА Новости».

Сообщение о перестрелке пришло дежурному полицейскому города Пейнтсвилл по номеру экстренной связи 911. Он тут же связался с шерифом, и они выехали на место предполагаемого преступления.

На кухне одной из квартир были обнаружены два трупа. Людей застрелили. К моменту приезда полицейских преступника в доме не обнаружили.

По сведениям очевидцев, предполагаемый убийца уехал на автомобиле «Тойота Камри». Он тут же был объявлен в розыск.

Через некоторое время автомобиль преступника обнаружили рядом с одним из многоквартирных домов города. Проведя обыск помещений, полицейские обнаружили троих погибших. По предварительной версии, подозреваемый убил еще двоих людей, после чего покончил с собой.

Все обстоятельства дела выясняются.