В «Ростехе» сообщили о возможности продажи С-400 США

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Россия может продать США зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», сообщает Russia Today со ссылкой на гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«С-400 — это не наступательная, а оборонительная система. Мы можем продавать ее американцам, если они этого захотят. Таким образом, со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности», — цитирует The Washington Post Чемезова.

Спрос на системы противоракетной обороны высок, потому что многие страны желают обезопасить свое воздушное пространство, отметил он.

«Многие страны хотели бы купить такие системы, и у нас есть много заказов. Я не говорю, что мы не конкурируем с американцами, но, согласно моей информации, наша система лучше», — добавил Чемезов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва ведет переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 с некоторыми странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.