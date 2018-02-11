(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В Казани «Хаммер» выскочил на «красный» и столкнулся с «Ладой» 14-й модели, сообщает телеканал «Татарстан 24».

ДТП произошло поздно ночью десятого февраля в самом центре Казани.

Водитель «Лады» двигался по улице Московской. Увидев, что зеленый сигнал светофора начинает мигать, молодой человек прибавил скорость.

На перекресток с улицей Тази Гизата отечественная легковушка выехала уже на желтый свет. Неожиданно перед ней возник «Хаммер», который начал движение на запрещающий сигнала светофора.

При резком торможении, водитель и пассажирка «Лады» влетели головами в лобовое стекло. Девушка с подозрением на сотрясение мозга была отправлена в больницу. Водитель легковушки от госпитализации отказался.

«Хаммер» отделался погнутым диском и несколькими царапинами на кузове. «Ладе» повезло меньше – от удара сильно деформировался капот машины. Разбито лобовое стекло и фары. Также досталось водительской двери.