СМИ назвали украинцев двигателем экономики Польши

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Граждане Украины стали двигателем экономики Польши, согласно рейтингу «50 самых влиятельных людей польской экономики». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Gazeta Prawna.

Украинцы заняли второе место в списке, на первом оказался Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Количество трудовых мигрантов с Украины за последние несколько лет сильно возросло — с 2014 года миграционная волна выросла более чем на 350 процентов. Такая тенденция положительно влияет на систему социального страхования благодаря взносам, которые уплачиваеют украинцы.

Также украинские мигранты помогают смягчить демографические проблемы, в том числе, старение общества из-за низкой рождаемости, отмечается в издании.

Вместе с тем издание опасается, что более богатые страны Западной Европы привлекут украинских граждан сильнее, чем Польша.